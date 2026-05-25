Парижани вже просунулися в переговорах із форвардом Атлетіко.

Нападник Атлетіко Хуліан Альварес може змінити клуб уже найближчим трансферним вікном та продовжити кар’єру у французькій Лізі 1.

За інформацією журналіста Гастона Едула, саме ПСЖ наразі є єдиним клубом, який суттєво просунувся у переговорах щодо аргентинського форварда.

Повідомляється, що керівництво паризького клубу вже контактувало з представниками футболіста та дало зрозуміти, що готове виконати фінансові вимоги Атлетіко для оформлення трансферу.

У сезоні-2025/26 нападник продемонстрував високу результативність, провівши за мадридський клуб 49 матчів в усіх турнірах, у яких він забив 20 голів та віддав дев'ять результативних передач.

