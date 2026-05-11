Колишній президент Барселони заявив, що каталонський клуб був близький до підписання майбутньої зірки Реала.

Експрезидент Барселони Хосеп Бартомеу розповів про невдалу спробу каталонців підписати вінгера Реала Вінісіуса Жуніора. Про це повідомляє ESPN.

За словами функціонера, Барселона вела активні перемовини з оточенням бразильця та навіть досягла попередньої домовленості щодо трансферу.

"Ми виявляли інтерес до Вінісіуса і контактували з його близькими та представниками. На певному етапі нам навіть вдалося досягти попередньої згоди", — заявив Бартомеу.

Втім, завершити угоду каталонському клубу не вдалося, оскільки Реал запропонував футболісту вигідніші умови.

"Однак Реал, ймовірно, висунув більш привабливі фінансові умови, що дозволило їм перехопити гравця", — додав колишній президент Барселони.

Нагадаємо, Вінісіус приєднався до Реала у 2018 році.