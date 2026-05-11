Експрезидент Барселони Хосеп Бартомеу розповів про невдалу спробу каталонців підписати вінгера Реала Вінісіуса Жуніора. Про це повідомляє ESPN.

За словами функціонера, Барселона вела активні перемовини з оточенням бразильця та навіть досягла попередньої домовленості щодо трансферу.

"Ми виявляли інтерес до Вінісіуса і контактували з його близькими та представниками. На певному етапі нам навіть вдалося досягти попередньої згоди", — заявив Бартомеу.

Втім, завершити угоду каталонському клубу не вдалося, оскільки Реал запропонував футболісту вигідніші умови.

"Однак Реал, ймовірно, висунув більш привабливі фінансові умови, що дозволило їм перехопити гравця", — додав колишній президент Барселони.

Нагадаємо, Вінісіус приєднався до Реала у 2018 році.