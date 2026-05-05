Франція

Ренн намагається втримати свого лідера, попри зростаючий інтерес топклубів.

Нападник Ренна Естебан Леполь привернув увагу низки європейських клубів після яскравого сезону в Лізі 1. Про це повідомляє FootMercato.

За інформацією джерела, 26-річний форвард, який наразі очолює список бомбардирів чемпіонату Франції, входить до сфери інтересів Атлетіко та Наполі. Обидва клуби вже стежать за ситуацією навколо гравця, а мадридці навіть здійснили попередні запити.

У сезоні-2025/26 Леполь демонструє вражаючу результативність: на його рахунку 19 голів і 5 асистів у 32 матчах чемпіонату Франції. Таким чином він є найефективнішим атакувальним гравцем ліги за системою "гол+пас".

Ще на початку 2024 року нападник виступав у нижчих дивізіонах Франції, однак стрімко прогресував і став ключовою фігурою Ренна. Клуб не планує продавати свого лідера найближчим часом і вже готує новий контракт із покращеними фінансовими умовами.

Наразі потенційна трансферна вартість Леполя оцінюється щонайменше у 30 мільйонів євро, однак вона може зрости на тлі підвищеного інтересу з боку провідних клубів Європи.