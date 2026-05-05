Форвард Лілля може ухвалити рішення вже найближчим літом.

Нападник Лілля Олів’є Жиру стоїть перед важливим вибором щодо свого майбутнього. Французький форвард розглядає два варіанти — продовження ігрової кар’єри або її завершення після закінчення сезону.

За інформацією журналіста Алексіса Бернарда, чинний контракт гравця з клубом діє до літа, і сторони можуть укласти нову угоду ще на один сезон. Водночас не виключено, що досвідчений нападник вирішить повісити бутси на цвях.

У нинішньому сезоні Жиру взяв участь у 43 матчах за Лілль, у яких відзначився 11 голами та однією результативною передачею.

