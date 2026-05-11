Іспанія

Португальський тренер може очолити вершкових після завершення сезону та вдруге у кар’єрі очолити клуб із Сантьяго Бернабеу.

Головний тренер Бенфіки Жозе Моурінью близький до повернення в Реал. Про це повідомляє COPE.

За інформацією джерела, португальський фахівець підпише контракт із мадридським клубом після завершення нинішнього сезону.

Раніше також з’являлася інформація, що Бенфіка розраховує отримати від Реала близько 6 мільйонів євро компенсації за дострокове розірвання угоди з тренером.

Нагадаємо, що Жозе Моурінью вже очолював мадридський клуб у період з 2010 по 2013 рік, намагаючись протистояти тотальній домінації Барселони Пепа Гвардіоли. У сезоні 2011/12 під його керівництвом «Реал» встановив рекорд, вигравши Ла Лігу зі 100 набраними очками, а роком раніше здобув Кубок Іспанії.