Клуб зазнав 22 поразки та достроково покине елітний дивізіон.
07 травня 2026, 22:45
Мец, за який виступає гравець Динамо Київ Георгій Цитаїшвілі, став першою командою чемпіонату Франції, що математично втратила шанси на збереження прописки в Лізі 1 після 32-го туру.
Протягом сезону команда здобула лише три перемоги, зазнала 22 поразок і ще сім разів зіграла внічию. У підсумку Мец має лише 16 очок.
Наближається до прямого вильоту також Нант, який відстає від 16-ї позиції на п’ять очок. За два тури до завершення чемпіонату "канаркам" необхідно виграти обидва матчі та сподіватися на осічки Осер, який перебуває вище в таблиці.
Згідно з регламентом Ліги 1, 17-те та 18-те місця напряму вилітають до Ліги 2, тоді як 16-та позиція проводить стикові матчі за збереження місця в еліті.
Турнірну таблицю Ліги 1 очолює ПСЖ, у складі якого виступає українець Ілля Забарний. Друге місце посідає Ланс, а третій рядок займає Ліон, за який грає Роман Яремчук.