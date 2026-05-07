Франція

Клуб зазнав 22 поразки та достроково покине елітний дивізіон.

Мец, за який виступає гравець Динамо Київ Георгій Цитаїшвілі, став першою командою чемпіонату Франції, що математично втратила шанси на збереження прописки в Лізі 1 після 32-го туру.

Протягом сезону команда здобула лише три перемоги, зазнала 22 поразок і ще сім разів зіграла внічию. У підсумку Мец має лише 16 очок.

✅ 2013/14: Metz promoted to Ligue 1

❌ 2014/15: Metz relegated to Ligue 2

✅ 2015/16: Metz promoted to Ligue 1

⚖️ 2016/17: Metz stay in Ligue 1

❌ 2017/18: Metz relegated to Ligue 2

✅ 2018/19: Metz promoted to Ligue 1

⚖️ 2019/20: Metz stay in Ligue 1

⚖️ 2020/21: Metz stay in… pic.twitter.com/h90M9riu3k — EuroFoot (@eurofootcom) May 7, 2026

Наближається до прямого вильоту також Нант, який відстає від 16-ї позиції на п’ять очок. За два тури до завершення чемпіонату "канаркам" необхідно виграти обидва матчі та сподіватися на осічки Осер, який перебуває вище в таблиці.

Згідно з регламентом Ліги 1, 17-те та 18-те місця напряму вилітають до Ліги 2, тоді як 16-та позиція проводить стикові матчі за збереження місця в еліті.

Турнірну таблицю Ліги 1 очолює ПСЖ, у складі якого виступає українець Ілля Забарний. Друге місце посідає Ланс, а третій рядок займає Ліон, за який грає Роман Яремчук.