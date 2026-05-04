Бразильський нападник, який на правах оренди захищає кольори французького клубу, висловив бажання продовжити виступи за "ткачів".

Нападник Ендрік, орендований Ліоном у мадридського Реала, заявив про бажання залишитися у Франції. Орендна угода розрахована до завершення поточного сезону, причому французький клуб не має опції викупу бразильця. Попри це, 19-річний гравець відкрито дав зрозуміти, що був би радий продовжити виступи в команді.

"Чесно кажучи, мені б дуже хотілося залишитися в Ліоні. У клубі роблять усе, щоб я почувався комфортно. Я тут щасливий.

Однак, звісно, я повернуся в Реал, якщо буде потрібно", — наводить слова Ендріка видання The Touchline.

Форвард допоміг колективу Паулу Фонсеки обіграти Ренн із рахунком 4:2, відзначившись забитим голом у недільному поєдинку.