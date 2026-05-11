Гравець "гірників" поділився своїми думками після завоювання чемпіонства в УПЛ.

Захисник донецького Шахтаря Валерій Бондар прокоментував перемогу своєї команди у матчі УПЛ проти СК Полтава (4:0), яка дозволила "гірникам" достроково оформити чемпіонський титул.

"Емоції позитивні, ми дуже щасливі й повернули кубок у Донецьк – додому. Це був дуже важкий сезон, розуміли, що саме цього року мали здобути чемпіонство, адже це дуже важливий крок для нас. Безумовно, були й мрії, але залишимо їх на наступний рік. Якщо говорити про сезон, то, звісно, він був важким. Вітаю всю команду, весь тренерський штаб, президента, абсолютно весь Шахтар і всіх, хто тут зібрався, з чемпіонством, тому що всі працюють заради цієї перемоги.

Який матч або момент став для тебе чи команди найважливішим? Напевно, перемоги над Динамо, адже вони завжди яскраві та додають ще більше сил і мотивації. У нас був важкий період у той момент, але перемога тут 3:1 дала поштовх. Кожен матч для нас важливий, і ми розуміємо, за кого граємо та що клуб Шахтар собою являє. Ми мусимо викладатися на 200 відсотків, щоб здобувати результат щороку.

Полісся обіграли, і вони на другому місці. Як Луческу говорив, коли двічі обіграли 3:0 Динамо, що вони не справжні чемпіони. Гадаю, Шахтар повністю заслуговував на це чемпіонство й дуже щасливий, тому що багато сил усі витратили на цей сезон.

Якими є мрії Шахтаря на наступний сезон? Сподіваюся, потрапимо до Ліги чемпіонів і дуже добре підготуємося та будемо гідно представляти країну, тому що це дуже важливо для нас.

Гадаю, буде ігровий час у хлопців, які менше виступали у заключних матчах. Упевнений, що всі викладатимуться на 200 відсотків, бо знають, за який клуб грають. Для нас важливо виходити на кожен матч і перемагати, і, у принципі, сезон це показав", - сказав Бондар в ефірі УПЛ ТБ.

