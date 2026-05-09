Франція

У складі Нанта виступає Георгій Цитаїшвілі, орендований у київського Динамо.

Нант у матчі 33 туру французької Ліги 1 у гостях мінімально поступився Лансу з рахунком 0:1, через що втратив шанси на збереження місця в елітному дивізіоні за підсумками сезону.

Єдиний та переможний гол у матчі був забитий на 79 хвилині, а його автором став Мезіан Суареш.

Після 33 турів Нант набрав 23 очки та посідає 18 місце у Лізі 1, відстаючи від зони перехідних матчів на вісім очок за два тури до фінішу сезону. Раніше виліт із еліти оформив Мец.

Доля ще одного невдахи сезону в Лізі 1 визначиться між Осером, Ніццою та Гавром — хтось із них зіграє у матчах плейоф за виживання.