У складі Нанта виступає Георгій Цитаїшвілі, орендований у київського Динамо.
09 травня 2026, 11:19
Нант у матчі 33 туру французької Ліги 1 у гостях мінімально поступився Лансу з рахунком 0:1, через що втратив шанси на збереження місця в елітному дивізіоні за підсумками сезону.
Єдиний та переможний гол у матчі був забитий на 79 хвилині, а його автором став Мезіан Суареш.
Після 33 турів Нант набрав 23 очки та посідає 18 місце у Лізі 1, відстаючи від зони перехідних матчів на вісім очок за два тури до фінішу сезону. Раніше виліт із еліти оформив Мец.
Доля ще одного невдахи сезону в Лізі 1 визначиться між Осером, Ніццою та Гавром — хтось із них зіграє у матчах плейоф за виживання.