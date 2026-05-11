Унікальне досягнення для португальського футболіста "блаугранас".

Барселона у матчі 35 туру іспанської Ла Ліги на своєму полі обіграла мадридський Реал (2:0) та стала чемпіоном Іспанії.

Таким чином, захисник "блаугранас" Жуан Канселу, контракт якого належить саудівському Аль-Хілялю, став першим гравцем в історії, який зміг виграти чотири різні чемпіонати з топ-5 ліг Європи.

Раніше Жуан став чемпіоном Серії А у складі Ювентуса, АПЛ із Манчестер Сіті та Бундесліги з Баварією.

Також додамо, що Канселу ставав чемпіоном португальської Прімейри з Бенфікою.

Цього сезону Канселу провів 20 матчів у складі Барселони, в яких забив один гол та віддав чотири гольові передачі.

