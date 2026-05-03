Український форвард відзначився голом, а господарі здобули яскраву перемогу з рахунком 4:2.

У матчі 32-го туру французької Ліги 1 Ліон на своєму полі обіграв Ренн з рахунком 4:2 у видовищному поєдинку з шістьма голами.

Гості відкрили рахунок уже на 6-й хвилині — Мусса Тамарі скористався передачею Естебана Леполя та точно пробив у нижній кут.

Втім, Ліон швидко оговтався і ще до перерви перевернув хід гри. Спочатку Роман Яремчук зрівняв рахунок, замкнувши подачу Корентена Толіссо головою, а на 42-й хвилині сам Толіссо реалізував пенальті та вивів господарів уперед.

Одразу після перерви Ренн зумів відновити паритет — Естебан Леполь на 48-й хвилині зробив рахунок 2:2. Однак вирішальне слово залишилося за Ліоном. На 52-й хвилині Афонсу Морейра знову вивів свою команду вперед, а на 75-й хвилині Ендрік встановив остаточний рахунок зустрічі.

Команда з Ліона контролювала хід гри у другому таймі та не дозволила супернику повернути інтригу, впевнено довівши матч до перемоги.

Ліон — Ренн 4:2

Голи: Яремчук, 37, Толіссо, 42 (пен), Морейра, 52, Ендрік, 75 — Тамарі, 6, Леполь, 48