Україна

Спортивний директор донецького клубу заявив, що гірники вже працюють над посиленням складу та не планують розлучатися з лідерами команди.

Спортивний директор Шахтаря Даріо Срна розповів у ефірі УПЛ ТБ про трансферну стратегію клубу перед наступним сезоном.

За словами функціонера, донецький клуб уже оформив два трансфери та продовжує роботу над подальшим посиленням складу.

"На сьогоднішній день ми вже підписали двох футболістів наступного сезону. Це не останні трансфери. Після розмови з президентом наша стратегія, і це його рішення — не продавати жодного футболіста цього сезону", — заявив Срна.

Також спортивний директор зазначив, що найближчим часом керівництво клубу проведе зустріч щодо кадрових рішень і майбутніх підсилень.

"Не говоритимемо зараз. Але працюємо над іншими трансферами. Цього тижня буде зустріч. Арда, я, Палкін, президент. Прийматимемо рішення, які футболісти нам потрібні на наступний сезон, щоб ми стали сильнішими.

Ми ведемо переговори. Подивимося. У наступні 7–10 днів побачимо", — додав Срна.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу СК Полтава – Шахтар.