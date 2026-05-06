Французький клуб задоволений виступами вінгера та планує повноцінний трансфер.

Керівництво французького клубу Монако ухвалило рішення активувати опцію викупу іспанського вінгера Ансу Фаті, який нині виступає за команду на правах оренди з Барселони. Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Минулого літа Монако орендував Фаті у Барселони на сезон-2025/26. В угоді була передбачена опція викупу футболіста за 11 мільйонів євро, яку тепер клуб із Монако планує активувати. При цьому Барселона збереже за собою право зворотного викупу гравця.

Раніше повідомлялося, що Монако погодиться на повноцінний трансфер лише за умови, якщо сам футболіст піде на зниження зарплати.

У поточному сезоні Ансу Фаті провів 28 матчів у всіх турнірах, у яких забив 11 голів. За даними Transfermarkt, його ринкова вартість становить близько 15 мільйонів євро.