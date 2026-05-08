Французький гранд продовжує полювати на юного вінгера Яна Діоманде, проте німецький клуб готовий розлучитися зі своїм головним активом лише за рекордну компенсацію.
Ян Діоманде, Getty Images
08 травня 2026, 13:12
ПСЖ не полишає спроб придбати вінгера РБ Лейпциг Яна Діоманде. Як повідомляє журналіст Екрем Конур, німецький клуб прагне зберегти 19-річного футболіста у своєму складі та вже пропонує йому новий контракт.
Попри бажання втримати гравця, керівництво "биків" визначило фінансову межу для трансферу. РБ Лейпциг відпустить свого лідера, якщо ПСЖ надішле офіційну пропозицію у розмірі 100 мільйонів євро. Наразі портал Transfermarkt оцінює ринкову вартість футболіста у 75 мільйонів євро, а чинна трудова угода вінгера з німецьким клубом розрахована до середини 2030 року.
У сезоні-2025/26 Ян Діоманде демонструє високу ефективність, з'явившись на полі у 34 матчах в усіх турнірах. На рахунку талановитого гравця 13 забитих м'ячів та дев'ять результативних передач.
Парижани ж готуються до чергового туру чемпіонату, де 10 травня о 22:00 зустрінуться з Брестом.