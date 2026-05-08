Франція

Французький гранд продовжує полювати на юного вінгера Яна Діоманде, проте німецький клуб готовий розлучитися зі своїм головним активом лише за рекордну компенсацію.

ПСЖ не полишає спроб придбати вінгера РБ Лейпциг Яна Діоманде. Як повідомляє журналіст Екрем Конур, німецький клуб прагне зберегти 19-річного футболіста у своєму складі та вже пропонує йому новий контракт.

Попри бажання втримати гравця, керівництво "биків" визначило фінансову межу для трансферу. РБ Лейпциг відпустить свого лідера, якщо ПСЖ надішле офіційну пропозицію у розмірі 100 мільйонів євро. Наразі портал Transfermarkt оцінює ринкову вартість футболіста у 75 мільйонів євро, а чинна трудова угода вінгера з німецьким клубом розрахована до середини 2030 року.

У сезоні-2025/26 Ян Діоманде демонструє високу ефективність, з'явившись на полі у 34 матчах в усіх турнірах. На рахунку талановитого гравця 13 забитих м'ячів та дев'ять результативних передач.

Парижани ж готуються до чергового туру чемпіонату, де 10 травня о 22:00 зустрінуться з Брестом.