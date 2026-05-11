Гравець "гірників" поділився своїми думками після завоювання чемпіонства в УПЛ.

Захисник донецького Шахтаря Микола Матвієнко прокоментував перемогу своєї команди у матчі УПЛ проти СК Полтава (4:0), яка дозволила "гірникам" достроково оформити чемпіонський титул.

"Для мене це більше не відчуття радості, а ніби камінь впав з душі. Віддав борг – можна відпочивати. Приблизно так. Дуже нелегко було, якщо чесно. Якщо подивитись на рахунок, то можна сказати. що виграли дуже впевнено, дуже спокійно. Але буле дуже важко, тому що грали один в один. Якщо про весь чемпіонат, це проо.блеми з переїздами. Але дякую Містеру за те, що він зробив команду, де не тільки 11-14 гравців, які виходять на поле. У нас 23-25 гравців, і всі грають, підміняють один одного і допомагають, якщо хтось втомився. Це важливо, і це була наша основна перевага.

Ми знали, що буде важка гра, що вони будуть грати один в один. Але коли команда приїджджає і намагається відібрати у нас очки – потрібно трошки часу, тому що вони йдуть один в один, йдуть в ногу. Треба трішки часу, щоб втомити, розкачати команду. Іноді буває й так.

Перед грою бразильці спілкувались окремо, українці окремо? Чесно – приблизно так воно й відбувається. Бразильці більше з бразильцями, українці з українцями. Так прийнято, це всюди так. Але, звичайно, коли є можливість, ми міксуємо, намагаємось зібратись. Не дуже вдається, бо є мовний бар’єр. Але як можемо.

Коли настав переломний момент? Мені здається, це була перемога над Динамо у першому колі. У нас був провал. Ми програли Легії, програли Кубок. Якби ми програли там, то було б дуже важко. І це дало нам такий поштовх.

Чим особливе це чемпіонство? Напевно, тим, що Рінат Леонідович приїхав на наш матч вперше за 11-12 років. Кожне чемпіонство дається все важче й важче. Не знаю, може, зі сторони цього не скажеш, але це дійсно так. Потрібно постійно мотивувати себе на кожний матч, підштовхувати себе", — сказав Матвієнко в ефірі УПЛ ТБ.

