Ще одна втрата для команди Дієго Сімеоне.

Захисник мадридського Атлетіко Науель Моліна не зможе допомогти своїй команді у заключних матчах сезону. Про це повідомляє AS.

У 28-річного аргентинця м'язова травма стегна, через що він пропустить близько 20 днів.

Таким чином, Науель пропустить матчі проти Осасуни, Жирони та Вільярреала.

Хороша новина в тому, що це несерйозне пошкодження і футболіст встигне відновитися до старту підготовки до ЧС-2026.

У нинішньому сезоні Моліна провів 46 матчів, у яких забив два м'ячі та віддав чотири асисти.

Після 35 турів Атлетіко посідає третє місце у Ла Лізі, відстаючи від Реала на шість очок та випереджаючи Бетіс на дев'ять балів.

