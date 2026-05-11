Голкіпер "гірників" поділився своїми думками після завоювання чемпіонства в УПЛ.

Воротар донецького Шахтаря Дмитро Різник прокоментував перемогу своєї команди у матчі УПЛ проти СК Полтава (4:0), яка дозволила "гірникам" достроково оформити чемпіонський титул.

"Емоції найпозитивніші, тому що ми працювали зараді цієї цілі. Сьогодні ми її здобули. Тепер можна спокійно видихати і вже грати в своє задоволення наступні ігри.

Початок матчу був трішечки нервовим? Технічний може брак. Початок був тяжкий для нас, але хлопці потім зібралися, забили в роздягальню і на другий тайм вже вийшли, зовсі інша гра була.

Всі нам казалаи, що ми виграли чемпіонат два тури тому, ми вже чемпіони, але на той момент ми ще не були чемпіонами. Тому нам треба було грати і ми сьогодні здобули чемпіонство і можемо розмовляти про це.

Конкуренція з Кирилом Фесюном? У нас є гарний штаб по воротарям, гарні воротарі в команді. Тому для мене був ігровий ритм. Тренера сказали, і я не можу як футболіст відмовитися, сказати: "Я не хочу грати або я втомився". Я був потрібен команді, я грав кожен тайм.

Яка команда була найбільш небезпечним суперником? Всі. У кожної команди свій стиль гри, під який треба підлаштовуватися. Напевне, це Полісся. У них добре укомплектована команда, яка грає в тактичний футбол. Для нас це один з найтяжчих суперників в цьому чемпіонаті. Для мене Полісся зараз демонструє гарну гру", — сказав Різник в ефірі УПЛ ТБ.

