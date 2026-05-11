Мюнхенський клуб розглядає можливість трансферу півзахисника мадридців на тлі внутрішнього інциденту в команді.

Півзахисник Реала Федеріко Вальверде може змінити клубну прописку вже влітку. Про це повідомляє TeamTalk.

За інформацією джерела, уругвайський хавбек потрапив до списку інтересів Баварії, яка уважно стежить за ситуацією навколо гравця в мадридському клубі.

Мюнхенці можуть спробувати оформити трансфер на фоні конфлікту Вальверде з одноклубником Орельєном Чуамені, що викликав резонанс у команді.

Нагадаємо, Реал Мадрид вирішив накласти штраф у розмірі п'ятсот тисяч євро на Вальверде та Чуамені.

Причиною такого безпрецедентного штрафу стала серйозна сварка між Вальверде та Чуамені. Конфлікт розпочався як гаряча словесна перепалка на тренувальному полі, а згодом загострився і продовжився в роздягальні команди на тренувальній базі.

Унаслідок інциденту уругвайський півзахисник отримав струс мозку та розсічення, через що йому знадобився візит до лікарні. За прогнозами медиків, на відновлення від травми голови Вальверде знадобиться до двох тижнів.