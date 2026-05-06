Англія

Вінгер збірної Португалії U21 привабив кілька топклубів Європи завдяки яскравому сезону.

Вінгер Ліона Афонсу Морейра потрапив у сферу інтересів Манчестер Юнайтед. Про це повідомляють ЗМІ.

За інформацією джерел, англійський клуб уже тривалий час стежить за 21-річним футболістом. Водночас конкуренцію за гравця складають клуби з Бундесліги та Серії А, які також зацікавлені в його підписанні.

У поточному сезоні Морейра провів 35 матчів у всіх турнірах, у яких відзначився 8 забитими м’ячами та 11 результативними передачами.

Манчестер Юнайтед наразі посідає 3-тє місце в турнірній таблиці АПЛ і вже гарантував собі участь у наступному розіграші Ліги чемпіонів. Свій наступний матч команда Майкла Карріка проведе 9 травня на виїзді проти Сандерленда.