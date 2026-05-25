Італія

Колишній капітан россонері пригадав складний період на початку футбольного шляху.

Ексзахисник Мілана Давіде Калабрія, який нині виступає за Панатінаїкос, поділився спогадами про перші роки в академії россонері та розповів, що був близький до відходу з клубу ще в дитинстві.

"У мене відбулося два перегляди в Мілані. Вперше мені було п'ять або шість років, але батьки вирішили не відпускати мене через мій вік. Потім, в 10 років, я вирішив поїхати в Мілан. Хоча це виявилося швидше їх рішення", — пригадав футболіст.

Калабрія розповів, що поєднувати навчання та тренування було надзвичайно складно через постійні переїзди між містами.

"Мій будинок знаходиться між Брешією і Бергамо, і я вчився в школі в Брешії. Я ходив до школи, потім їв на обід те, що було під рукою, і їхав до Бергамо. Звідти я сідав на автобус, який відвозив мене на поле", — сказав захисник.

За словами італійця, після першого року в академії він серйозно замислювався над зміною клубу.

"Після першого року я більше не хотів там тренуватись. Я прокидався о 5:20 ранку, щоб піти до школи, і повертався додому о 20:00 після тренування. Я думав про те, щоб перейти до Брешії чи Бергамо, які були ближчими. Але я завжди нагадував собі, що тренуюсь у Мілані, у моїй улюбленій команді", — зізнався Калабрія.