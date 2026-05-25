Клуб із Ла-Коруньї достроково забезпечив собі підвищення в класі за тур до завершення сезону.

Депортіво з Ла-Коруньї офіційно гарантував собі повернення до іспанської Ла Ліги вперше з 2018 року.

У матчі 41-го туру Сегунди команда на виїзді здолала Вальядолід із рахунком 2:0, що дозволило достроково оформити путівку до елітного дивізіону.

Після цієї перемоги Депортіво вже не опуститься нижче другого місця в турнірній таблиці, яке дає право на пряме підвищення у класі.

Окрім клубу з Ла-Коруньї, місце в Ла Лізі на сезон-2026/27 також достроково забезпечив Расінг.

Нагадаємо, чемпіоном Іспанії вдруге поспіль стала Барселона.