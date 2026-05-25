Барселона все не може зібрати кошти на викуп Маркуса Рашфорда, тому англієць може повернутись в Манчестер Юнайтед, де на нього чекає боротьба за місце в складі або відхід у інший клуб. Експерти вважають, що Рашфорд найімовірніше все ж таки залишиться в Барселоні. На це можна поставити з коефіцієнтом 2.88.

Повернення в Манчестер Юнайтед оцінюється котируванням 4.0. Цікаво, що аналогічний коефіцієнт пропонують й на перехід Рашфорда в Ювентус. Мілан, ще один представник Серії А, також претендує на англійця. Коефіцієнт 5.5. Такі самі шанси отримати нападника має Парі Сен-Жермен.

Інші претенденти:

Ньюкасл — 5.0

Боруссія Д - 6.0

Клуб з Саудівської Аравії — 7.0

Астон Вілла - 7.5

Атлетіко — 8.5

