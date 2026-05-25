Розповідаємо, що думають експерти.
Маркус Рашфорд, getty images
25 травня 2026, 15:36
Барселона все не може зібрати кошти на викуп Маркуса Рашфорда, тому англієць може повернутись в Манчестер Юнайтед, де на нього чекає боротьба за місце в складі або відхід у інший клуб. Експерти вважають, що Рашфорд найімовірніше все ж таки залишиться в Барселоні. На це можна поставити з коефіцієнтом 2.88.
Повернення в Манчестер Юнайтед оцінюється котируванням 4.0. Цікаво, що аналогічний коефіцієнт пропонують й на перехід Рашфорда в Ювентус. Мілан, ще один представник Серії А, також претендує на англійця. Коефіцієнт 5.5. Такі самі шанси отримати нападника має Парі Сен-Жермен.
Інші претенденти:
Ньюкасл — 5.0
Боруссія Д - 6.0
Клуб з Саудівської Аравії — 7.0
Астон Вілла - 7.5
Атлетіко — 8.5
