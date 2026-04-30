Ще кілька досягнень для форварда "матрацників".

У першому півфінальному матчі Ліги чемпіонів Атлетіко зіграв внічию з Арсеналом (1:1).

У цьому матчі результативним ударом відзначився нападник "матрацників" Хуліан Альварес, який реалізував пенальті.

Для 26-річного аргентинця цей гол став 25 у Лізі чемпіонів за кар'єру. Цього показника футболіст досяг найшвидше серед південноамериканців в історії турніру — за 41 матч. Попереднім рекордсменом був Ліонель Мессі, якому для 25 голів потрібно було провести 42 матчі.

Також Хуліан став першим гравцем в історії мадридського клубу, якому вдалося забити десять голів за один сезон у Лізі чемпіонів.

