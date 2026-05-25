Головний тренер Атлетіко Мадрид Дієго Сімеоне оцінив виступ своєї команди в матчі 38-го туру Ла Ліга проти Вільярреал, у якому мадридський клуб зазнав розгромної поразки з рахунком 1:5.

“Претензії до команди? Нема жодних. Це був матч, на який ми не змогли відповісти з самого початку. Я не буду це пояснювати, тому що є речі, які неможливо пояснити. Команді не вистачало ритму, інтенсивності, вона не була в грі. «Вільярреал» заслужено виграв цей матч. Ми заслужено програли через ефективність суперника”, — сказав Сімеоне.

Наставник також визнав, що сезон виявився складним через навантаження та кількість турнірів, у яких виступала команда.

“Ми були дуже натхненні тим, щоб фінішувати третіми. Але не змогли показати те, чого хотіли. «Вільярреал» грав лише в Ла Лізі, тому їм було простіше. Ми ж боролися до півфіналу Ліги чемпіонів і фіналу Кубка Іспанії. Це тривожний сигнал. Сподіваюся, ми правильно його сприймемо”, — додав тренер.

Сімеоне наголосив, що команда повинна краще підготуватися до нового сезону:

“Цифри дуже показові й жорсткі. Ми пропустили занадто багато голів, а це не дозволяє конкурувати. Якщо ми хочемо боротися за всі цілі, маємо краще підготуватися”.

Окремо тренер прокоментував майбутнє окремих гравців, зокрема Хуліана Альвареса та капітана Коке.

“Майбутнє Хуліана? Це питання не до мене, а до нього. Він уже достатньо дорослий, щоб ухвалити рішення. Щодо Коке — він нам потрібен. Сподіваюся, ми разом проведемо ще один хороший сезон”, — підсумував Сімеоне.