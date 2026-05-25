Наставник Ювентуса визнав, що команда не виконала завдання сезону, але запевнив у продовженні роботи над проєктом.

Головний тренер Ювентуса Лучано Спаллетті висловився після нічиєї з Торіно (2:2) у заключному турі Серії А та прокоментував невихід команди до Ліги чемпіонів.

“Цей поєдинок був складним, хоча ми показали непогану гру. Ми могли перемагати, але Торіно скористався своїми шансами. У перерві матчу ми дізналися, що втратили шанси на вихід у Лігу чемпіонів. Так, це вплинуло на команду в другому таймі.

Нам потрібно будувати конкурентоспроможний проєкт. Наші плани не змінюються від того, яку позицію ми посіли. Керівництво розраховує на мене. Ми також обговорювали наші трансферні плани”, — сказав Спаллетті.

Нагадаємо, Ювентус завершив сезон Серії А на шостому місці, набравши 69 очок, і не зміг кваліфікуватися до Ліги чемпіонів на наступний сезон.