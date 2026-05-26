Лілль оголосив про завершення співпраці з головним тренером Бруно Женезьо після закінчення сезону-2025/26.

Французький фахівець залишив клуб, оскільки сторони не змогли узгодити умови продовження контракту.

У заяві клубу президент Лілля Олів’є Летанг подякував тренеру за роботу та внесок у розвиток команди.

"Президент Олів'є Летанг від імені клубу та його співробітників хоче висловити щиру подяку Брюно Женезіо за якість виконаної роботи, побудовані взаємини з усіма складовими клубу, а також за професіоналізм і постійну відданість, які він демонстрував протягом цих двох непростих сезонів.

Для обох сторін завершується позитивна сторінка співпраці, і сподіваємося, що наступні етапи також будуть у такому ж дусі", — йдеться у повідомленні пресслужби.

Женезьо очолив Лілль влітку 2024 року та працював із командою протягом двох сезонів. За цей час доги провели під його керівництвом 99 матчів, у яких здобули 50 перемог, 19 разів зіграли внічию та зазнали 30 поразок.

У сезоні-2024/25 Лілль фінішував п’ятим у Лізі 1, а в кампанії-2025/26 команда піднялася на третю сходинку чемпіонату Франції.