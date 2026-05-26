Іспанія

Алессіо Ліші залишив клуб попри чинний контракт до 2027 року.

Осасуна офіційно повідомила про припинення співпраці з головним тренером Алессіо Лішею та його тренерським штабом після завершення сезону-2025/26.

Однією з головних причин відставки стали незадовільні результати команди в чемпіонаті Іспанії. Памплонці до останнього туру боролися за збереження місця в Ла Лізі та уникнули вильоту лише завдяки кращим додатковим показникам.

За підсумками сезону Осасуна фінішувала на 17-й позиції — одразу над зоною вильоту.

Італійський фахівець очолив команду перед стартом кампанії-2025/26. Під його керівництвом клуб провів 42 матчі у всіх турнірах, здобувши 14 перемог, дев’ять разів зігравши внічию та зазнавши 19 поразок.

Попри те, що контракт Ліші був розрахований до літа 2027 року, керівництво клубу вирішило достроково завершити співпрацю.