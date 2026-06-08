Франція

Французький ветеран залишиться у складі "догів" ще на один сезон після повернення до Ліги 1.

Лілль офіційно оголосив про продовження контракту з Олів'є Жиру. Нову угоду з 39-річним нападником розраховано до літа 2027 року.

Таким чином досвідчений форвард продовжить виступи за "догів" після свого першого сезону в команді, куди він перейшов минулого літа після багаторічної кар’єри за межами Франції.

У кампанії-2025/26 Жиру відіграв важливу роль у складі Лілля. Форвард провів 44 матчі у всіх турнірах, забив 11 м’ячів та допоміг команді фінішувати на третьому місці в Лізі 1, що гарантувало участь у наступному розіграші Ліги чемпіонів.

Для досвідченого Жиру майбутній сезон стане вже 12-м у кар’єрі в Лізі чемпіонів. Також форвард нещодавно провів свій 800-й матч на клубному рівні.