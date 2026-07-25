Турки поки що не звертались по гравця до Мілану.
Рафаел Леау, Getty Images
25 липня 2026, 13:00
Португальський нападник Рафаел Леау наприкінці минулого сезону прозоро натякнув на бажання залишити італійський Мілан.
Однак наразі жоден із клубів-претендентів не звертався з приводу 27-річного виконавця до "россонері".
Напередодні в ЗМІ з’явилась інформація щодо того, що турецький Фенербахче зробив фантастичну пропозицію італійському клубу та гравцю загальним обсягом у 100 млн євро, уключно з вартістю трансфера та майбутньою зарплатнею.
Але в розташуванні "канарок" ці чутки категорично відкинули офіційною заявою.
"Твердження про те, що наш клуб зробив пропозицію на суму приблизно 100 мільйонів євро, уключно з вартістю трансфера та майбутньою зарплатнею, за Рафаела Леау, не відповідають дійсності.
Жодної пропозиції такого характеру гравцеві чи його нинішньому клубу не було зроблено", — ідеться в повідомленні Фенербахче.