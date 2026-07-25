Іспанія

Ще один предендент на українського вінгера Жирони.

Вінгер Жирони Віктор Циганков може продовжити свою кар'єру в іспанській Ла Лізі, незважаючи на виліт каталонців до Сегунди. Про це повідомляє Marca.

За інформацією джерела, за ситуацією навколо 28-річного українця уважно стежить Валенсія, яка вивчає питання підписання гравця збірної України.

Ігровий стиль Циганкова ідеально вписується в плани головного тренера Карлоса Корберана, а сам клуб може запропонувати вигідні умови по зарплаті.

Чинний контракт Циганкова з Жироною розрахований до літа 2027 року. Жирона має намір виручити за українця близько 10 мільйонів євро, але сам Віктор намагається домовитись із клубом про дострокове розірвання угоди.

Раніше була інформація, що у послугах Циганкова зацікавлені Еспаньйол, Аякс та Трабзонспор.