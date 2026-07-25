Німеччина

Трансферна історія потрохи виходить на фінішну пряму.

Цього літа доводиться спостерігати за сагою про потенційний перехід івуарійського нападника німецького РБ Лейпциг Яна Діоманде до одного з провідних європейських клубів.

Претендентів на 19-річного виконавця чимало, але поступово їхнє коло звужується.

Останніми, хто вибув із перегонів, стали два представника англійської Прем’єр-ліги — лондонський Арсенал та Манчестер Сіті, які не змогли заохотити гравця своїм баченням його майбутнього в клубах.

А тим часом "червоні бики" сказали "ні" мадридському Реалу, який напередодні запропонував 100 млн євро за гравця.

Таким чином лише французький Парі Сен-Жермен наразі має більш-менш упевнені позиції в процесі перемовин із німцями.