Трансферна історія потрохи виходить на фінішну пряму.
Ян Діоманде, Getty Images
25 липня 2026, 12:04
Цього літа доводиться спостерігати за сагою про потенційний перехід івуарійського нападника німецького РБ Лейпциг Яна Діоманде до одного з провідних європейських клубів.
Претендентів на 19-річного виконавця чимало, але поступово їхнє коло звужується.
Останніми, хто вибув із перегонів, стали два представника англійської Прем’єр-ліги — лондонський Арсенал та Манчестер Сіті, які не змогли заохотити гравця своїм баченням його майбутнього в клубах.
А тим часом "червоні бики" сказали "ні" мадридському Реалу, який напередодні запропонував 100 млн євро за гравця.
Таким чином лише французький Парі Сен-Жермен наразі має більш-менш упевнені позиції в процесі перемовин із німцями.