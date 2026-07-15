Ліга Європи

Хавбек "біло-синіх" поділився своїми думками перед грою з румунською Університатею.

Півзахисник київського Динамо Володимир Бражко прокоментував майбутній матч-відповідь стартового раунду кваліфікації Ліги Європи проти румунської Університаті.

"Зараз усі команди готові грати що три дні, до того ж сезон лише розпочався. Можливо, пауза нам на руку, а, можливо, навпаки, в суперників кращий тонус. Університатя в суперкубковій грі дещо змінила склад порівняно з нашим матчем.

Не хочеться робити гучні заяви перед грою. Завтра все вирішиться на футбольному полі. Подивимося, хто буде кращим — сподіваюся, що наша команда.

Чи готова команда до тиску фанатів? Ми не вперше граємо при заповнених трибунах, це не новина. Очікуємо на гарну атмосферу та сподіваємося перемогти.

Університатя як команда загалом провела дуже непоганий матч: не дозволила нам забити м’яч, оборонялася впродовж 90 хвилин та створювала моменти. Ми допустили такий результат у першому поєдинку через власні помилки, тому хочемо розпочати цю гру голом та завершити перемогою", — наводить слова Бражка прес-служба клубу.

Нагадаємо, матч Університатя Клуж — Динамо Київ відбудеться завтра, 16 липня, о 20:30. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу. У першій грі було зафіксовано нічию — 0:0.