Ліга Європи

Коуч "біло-синіх" поділився своїми думками перед грою з румунською Університатею.

Головний тренер київського Динамо Ігор Костюк прокоментував майбутній матч-відповідь стартового раунду кваліфікації Ліги Європи проти румунської Університаті.

"Університатя — досвідчена команда, яку ми поважаємо. В матчі тижневої давнини вони зіграли з трьома номінально опорними півзахисниками — тактичний задум головного тренера. Попри це, наша команда створила вдосталь моментів, домінувала впродовж гри.

Ми зосереджені на своїй грі. Перед матчем тиха впевненість сильніша за гучні заяви.

Ми достатньо добре вивчили опонентів, адже в наявності чимало відкритих джерел. Владіслав Бленуце давно грав за Університатю, тому не могли спиратися на це.

Очікується чимало вболівальників — додатковий тиск на команду? Вважаю, що, навпаки, така атмосфера додаватиме нам сил", — наводить слова Костюка прес-служба клубу.

Нагадаємо, матч Університатя Клуж — Динамо Київ відбудеться завтра, 16 липня, о 20:30. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу. У першій грі було зафіксовано нічию — 0:0.