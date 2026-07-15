Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку півфіналу чемпіонату світу-2026, у якому зіграють Англія та Аргентина.

Національні збірні Англії та Аргентини зіграють у півфіналі чемпіонату світу-2026 у Атланті.

Томас Тухель, після перемоги над Норвегією (2:1), використав із перших хвилин Джеймса та Спенса на фланги оборони, тоді як Роджерс гратиме праворуч в атаці.

Ліонель Скалоні, на тлі перемоги над Швейцарією (3:1), залучив до стартового складу Сімеоне на правому фланзі півзахисту.

Англія: Пікфорд — Джеймс, Стоунз, Геї, Спенс — Райс, Андерсон — Роджерс, Беллінгем, Гордон — Кейн.

Запасні: Дін Гендерсон, Траффорд, Конса, О’Райлі, Чалоба, Берн, Дж. Гендерсон, Мейну, Езе, Сака, Рашфорд, Воткінс, Мадуеке, Тоуні.



Аргентина: Е. Мартінес — Моліна, Ромеро, Ліс. Мартінес, Тальяфіко — Сімеоне, Мак Аллістер, Паредес, Е. Фернандес — Мессі, Х. Альварес.