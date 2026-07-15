Стали відомі стартові склади команд для поєдинку півфіналу чемпіонату світу-2026, у якому зіграють Англія та Аргентина.
Морган Роджерс, Getty Images
15 липня 2026, 20:54
Національні збірні Англії та Аргентини зіграють у півфіналі чемпіонату світу-2026 у Атланті.
Томас Тухель, після перемоги над Норвегією (2:1), використав із перших хвилин Джеймса та Спенса на фланги оборони, тоді як Роджерс гратиме праворуч в атаці.
Ліонель Скалоні, на тлі перемоги над Швейцарією (3:1), залучив до стартового складу Сімеоне на правому фланзі півзахисту.
Англія: Пікфорд — Джеймс, Стоунз, Геї, Спенс — Райс, Андерсон — Роджерс, Беллінгем, Гордон — Кейн.
Запасні: Дін Гендерсон, Траффорд, Конса, О’Райлі, Чалоба, Берн, Дж. Гендерсон, Мейну, Езе, Сака, Рашфорд, Воткінс, Мадуеке, Тоуні.
Запасні: Муссо, Рульї, Сенесі, Монтьєль, Отаменді, Медіна, Де Пауль, Барко, Ло Чельсо, Паласіос, Н. Гонсалес, Альмада, Пас, Лопес, Лаут. Мартінес.
Аргентина: Е. Мартінес — Моліна, Ромеро, Ліс. Мартінес, Тальяфіко — Сімеоне, Мак Аллістер, Паредес, Е. Фернандес — Мессі, Х. Альварес.
Гра Англія — Аргентина почнеться о 22:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією
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