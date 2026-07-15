Іспанець віддав 655 точних пасів на ЧС-2026.
Родрі, Getty Images
15 липня 2026, 19:41
Збірна Іспанії у півфіналі ЧС-2026 впевнено обіграла Францію (2:0).
У цьому матчі взяв участь півзахисник збірної Іспанії Родрі, який віддав 58 точних передач із 67.
За сім матчів на ЧС-2026 30-річний іспанець віддав 655 точних передач, і це найкращий показник в історії чемпіонатів світу за один розіграш турніру з 1966 року. Точність його передач становить 93% — загалом він віддав 705 передач.
На ЧС-2026 Родрі провів сім поєдинків, шість із яких від дзвінка до дзвінка. Лише у зустрічі проти Кабо-Верде його замінили на 87 хвилині.
На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Іспанія — Франція.