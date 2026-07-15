Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Гравець французької збірної поділився своїми думками після гри з Іспанією.

Захисник збірної Франції Максанс Лакруа прокоментував поразку своєї команди у матчі 1/2 фіналу ЧС-2026 проти Іспанії (0:2).

"Нам довелося одразу ж включитися в гру. Вільям отримав травму, потрібно було бути готовим негайно. Ми виходили на цей матч із розумінням, що маємо бути готові.

У них була дуже хороша тактика проти нас. Вони знали, куди саме треба тиснути. З тим рівнем майстерності, який ми маємо, ми повинні були зіграти краще. Вони діяли добре, а ми не показали тієї гри, яку хотіли.

Це був складний матч у плані того, щоб доставляти м’яч гравцям попереду. Вони розігрували свої м’ячі. Вони були кращими, і це треба прийняти. Ми будемо вчитися на своїх помилках", — наводить слова Лакруа RMC Sport.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Іспанія — Франція.