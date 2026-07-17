Ліга Європи

Захисник Динамо прокоментував перемогу над Університатею та висловився про майбутнє протистояння з ПАОКом.

Захисник Динамо Костянтин Вівчаренко поділився враженнями після перемоги над Університатею в серії пенальті та виходу київської команди до другого кваліфікаційного раунду Ліги Європи.

"Головне, що сьогодні перемогли. Я виходив, щоб допомогти команді забити, тому що було створено багато моментів, але м’яч якось не йшов у ворота. Добре, що все так закінчилося, і в підсумку ми пройшли далі".

Також футболіст прокоментував майбутній матч проти грецького ПАОКа, який стане наступним суперником киян у єврокубках.

"Треба було пройти першого суперника спочатку. А ПАОК будемо дивитися. Це хороша команда, тому будемо аналізувати. У нас є колишній гравець ПАОКа, який, напевно, підкаже, як грати проти них (посміхається). Будемо аналізувати та виходити на гру", — сказав Вівчаренко.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Університатя Клуж — Динамо Київ.