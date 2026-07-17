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До вашої уваги інформація щодо повномасштабного російського вторгнення в Україну за підсумками 16 липня 2026 року.

Завершилася 1604 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.

ОРІЄНТОВНІ ВТРАТИ ВОРОГА

ГОЛОВНІ НОВИНИ

🔸Верховна Рада проголосувала за призначення нового складу Кабінету Міністрів України. Новим прем’єр-міністром України став Сергій Корецький. Також рада не змогла проголосувати за двох міністрів — міністра оборони та міністра закордонних справ, — подання на яких має представити президент України.

🔸Після звільнення міністра оборони Михайла Федорова в Києві та інших містах України почалися протести проти його відставки. Сам Федоров вважає, що люди вийшли на масові протести, бо відчували надію через перелам ситуації на фронті. Президент України Володимир Зеленський прокоментував мітинги, запевнивши, що чує людей. "Ми боремося за свободу й демократію. Люди роблять те, що хочуть. Хотіли вийти — ну і правильно", — заявив він.

🔸Під час своєї пресконференції Федоров підтвердив, що мав конфлікт із головнокомандувачем Олександром Сирським. За його словами, він пропонував замінити Сирського та начальника штабу Андрія Гнатова. Водночас, за його словами, після того, як президент відмовився звільняти Сирського, він прийняв це й не ставив умов "або я, або Сирський". Натомість главком, мовляв, "поставив ультиматум" і "придумав, як розколоти країну". Конфлікт між Федоровим та Сирським підтвердив і Зеленський. За його словами, вони не знайшли єдності та не могли розв’язати питання без його участі.

🔸Президент Володимир Зеленський доручив Євгенію Хмарі виконувати обов’язки міністра оборони. Президент заявив, що згодом "буде звертатися до парламентарів по підтримку Євгенія Хмари на посаду міністра оборони України".

🔸Уночі російські війська атакували Київ за допомогою балістичних ракет. Під ударом були два райони міста. Загинули двоє людей, а також є постраждалі, серед них — 16-річний підліток.

🔸Під час візиту до Києва прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер оголосив, що країна виділить 300 мільйонів євро на закупівлю винищувачів Gripen E шведського виробництва для України. Про це повідомляє Reuters.

Підбірка новин: hromadske

ІНФОРМАЦІЯ ГЕНШТАБУ ЗСУ ЩОДО СИТУАЦІЇ НА ФРОНТІ (22:00)

Агресор завдав одного ракетного удару, застосував вісім ракет, здійснив 54 авіаційні удари із застосуванням 171 керованої авіаційної бомби, залучив для ударів 6076 дронів-камікадзе та здійснив 2041 обстріл позицій наших військ та населених пунктів.

На Північно-Слобожанському та Курському напрямках противник здійснив 49 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, один з яких – із застосуванням реактивної системи залпового вогню.

Упродовж доби на Південно-Слобожанському напрямку противник 15 разів штурмував позиції наших підрозділів у бік населених пунктів Ізбицьке, Кутьківка, Хатнє, Козача Лопань, Гоптівка, Радьківка, Вільча та Березники.

На Куп’янському напрямку сьогодні ворог здійснив один штурм позицій Сил оборони у районі Колісниківки.

Дев’ять спроб загарбників просунутися відбивали на Лиманському напрямку в районах Новоселівки, Дробишевого, Новомихайлівки та у бік населених пунктів Діброва й Озерне. Три боєзіткнення наразі тривають.

На Слов’янському напрямку Сили оборони успішно зупинили 23 спроби загарбників йти вперед у бік населених пунктів Крива Лука, Рай-Олександрівка, Пискунівка, Миколаївка та у районах Різниківки й Закітного.

На Краматорському напрямку російські загарбники здійснили одну атаку у бік Тихонівки. На Костянтинівському напрямку Сили оборони відбили 16 ворожих штурмів у районах населених пунктів Костянтинівка, Іллінівка, Іванопілля, Степанівка та у бік Довгої Балки.

25 атак здійснив ворог на Покровському напрямку. Окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Дорожнє, Гришине, Новопідгородне, Родинське, Василівка, Котлине та в бік населених пунктів Вільне, Новий Донбас, Мирне, Сергіївка, Кучерів Яр. Три боєзіткнення досі тривають. За попередніми підрахунками, сьогодні тут ліквідовано 52 окупантів, 23 – поранено; знищено одну реактивну систему залпового вогню, одну одиницю автомобільної техніки, три одиниці спеціальної техніки та один склад пально-мастильних матеріалів ворога. Пошкоджено чотири артилерійські системи, чотири одиниці автомобільної техніки, три одиниці спеціальної техніки, п’ять пунктів управління БпЛА та 172 укриття особового складу противника. Знищено або подавлено 219 безпілотних літальних апаратів різних типів.

На Олександрівському напрямку ворог двічі атакував у бік Вороного.

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони успішно відбили 14 ворожих атак у бік населених пунктів Косівцеве, Верхня Терса, Цвіткове, Гірке та Воздвижівка.

На Оріхівському напрямку ворог вісім разів штурмував позиції наших захисників у районах Білогір’я, Щербаків, Малих Щербаків та у бік Новоандріївки.

На Придніпровському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося.

ЗВЕРНЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ВОЛОДИМИРА ЗЕЛЕНСЬКОГО

"Сьогодні почав роботу новий уряд України на чолі із Сергієм Корецьким. Його сильна сторона – робота саме в державних енергетичних компаніях. Він прийшов в Укрнафту, він змінив процеси в компанії після олігархічного контролю – Укрнафта завдяки Сергію почала працювати реально на нашу державу. Нафтогаз пройшов складну зиму, попри всі російські удари Україна була з газом.

Важливо повністю підготуватися до наступної зими. Звісно, ми максимально вкладаємось у далекобійність України, у наші мідстрайки, щоб зробити максимально складною задачею для росії збільшувати наступ проти України й затягувати цю війну.

Але за будь-якого сценарію Україна має бути повністю готовою захищати життя, захищати своїх людей, забезпечити проходження зими. Це головне наше спільне українське завдання для нового уряду. Будуть зміни також в роботі з партнерами: потрібно більше швидкості у виконанні домовленостей".

Віримо у ЗСУ та допомагаємо їм! Разом Ми – сила! Слава Україні!