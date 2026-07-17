Ліга Європи

Голкіпер Динамо заявив, що команда мала вирішувати долю протистояння з Університатею ще в основний час.

Воротар Динамо Руслан Нещерет після перемоги над Університатею в серії пенальті та виходу до наступного раунду кваліфікації Ліги Європи наголосив, що кияни були сильнішими за суперника в обох матчах.

"Я вважаю, що ми мали перемагати в кожному з матчів. Володіли перевагою, переважали суперника за всіма показниками, але футбол не завжди справедливий – доводиться іноді страждати: грати 0:0 упродовж 120 хвилин, судоми були у хлопців, доводити до серії пенальті. Але ті шпаргалки, які нам були підготовлені тренерами по воротарях, спрацювали".

Нещерет також зазначив, що команді бракувало реалізації гольових моментів, хоча загалом результат вважає цілком заслуженим.

"Ми мали реалізовувати свої напівмоменти. Нам усе ж таки вдалося забити два м’ячі, але в тих епізодах були зафіксовані офсайди… Я вважаю, що ми повністю переважали суперника, і ця перемога закономірна", — вважає голкіпер.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Університатя Клуж — Динамо Київ.