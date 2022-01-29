Футзал

Завершились поединки чемпионата Европы.

В рамках заключительного тура группового этапа Евро-2022 по футзалу завершились четыре поединка.

Сборная Испании с разгромным счетом переиграла Грузию (8:0). Голами за испанскую команду отличались Борха, Лосано, Чино, Солано, Тодуа (АГ), Моралес, Адольфо и автогол от Хавтадзе.

Несмотря на крупное поражение сборная Грузии пробилась в плей-офф со второго места. Испания завершила групповой этап первой.

Грузия — Испания 0:8

Голы: Борха, 9, Лосано, 17, Чино, 20, Солано, 22, Тодуа (АГ), 23, Моралес, 27, Адольфо, 32, Хавтадзе, 38

Сборная Азербайджана сумела переиграть Боснию и Герцеговину со счетом 4:2.

У азребайджанской команды забивали Тьяго, Боржеш, Вильела и Кардозо. У боснийцев отличились Радмилович и Кахведжич.

Победа не позволила Азербайджану выйти из группы. Команда заняла третье место. Босния и Герцеговина на последней строчке.

Азербайджан - Босния и Герцеговина 4:2

Голы: Тьяго, 7, Боржеш, 11, Вильела, 33, Кардозо, 40 - Радмилович, 12, Кахведжич, 32

Словакия в результативном поединке переиграла Хорватию со счетом 5:3.

Смеричка дважды, Козар и Дарховски дважды забивали за словацкую сборную. У соперников отличились Пострузин, Хорват и Елович.

Словакия благодаря победе вышла в плей-офф ЧЕ-2022, оставив Хорватию позади.

Словакия - Хорватия 5:3

Голы: Смеричка, 8, 35, Дарховски, 21, 28, Козар, 20 - Пострузин, 15, Хорват, 36, Елович, 38

Россия - Польша 5:1

Голы: ? — Лещак, 20