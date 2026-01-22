Футзал

"Синьо-жовті" відкрили рахунок у матчі першого туру, однак пропустили двічі у другому таймі.

Збірна України з футзалу розпочала виступи на чемпіонаті Європи-2026 з несподіваної поразки. У матчі першого туру групового етапу підопічні Олександра Косенка поступилися дебютанту турніру, збірній Вірменії, з рахунком 1:2.

Востаннє Україна та Вірменія зустрічалися в офіційних матчах ще у відборі до ЧС-2000, коли українці здобули найбільшу перемогу у своїй історії — 20:1. Втім, цього разу сценарій гри виявився зовсім іншим.

Україна вийшла на матч з неочікуваною стартовою п’ятіркою: Юрій Савенко — у воротах, а на майданчику Артем Фаренюк, Микола Микитюк, Ігор Корсун та Даниїл Абакшин. Початок зустрічі був за вірменською командою, яка кілька разів небезпечно контратакувала, однак Савенко впевнено діяв на останньому рубежі.

У другій половині першого тайму ініціативу перехопили українці. "Синьо-жовті" довго контролювали м’яч, створювали моменти, зокрема небезпечно били Владислав Пєрвєєв і Микола Микитюк, але реалізувати свої шанси не змогли. Перший тайм завершився без забитих голів — 0:0.

Після перерви Україна додала і вже на 25-й хвилині відкрила рахунок. 23-річний Владислав Пєрвєєв завдав дальнього удару лівою ногою з-під суперника, відправивши м’яч у сітку.

Однак утримати перевагу не вдалося. На 30-й хвилині після розіграшу ауту Арсен Петросов п’ятою скинув м’яч на Міграна Дермонджяна, який переграв Савенка і зрівняв рахунок, забивши перший гол Вірменії на великих турнірах. А за дві хвилини до фінального свистка Дермонджян знову опинився у потрібному місці та вдруге вразив ворота України, оформивши дубль і принісши своїй команді історичну перемогу.

У заключні хвилини українці перейшли на гру з п’ятим польовим, але врятувати матч не змогли.

Вірменія — Україна 2:1

Голи: Дермонджян (30, 38) — Пєрвєєв (25)

Після першого туру групи B Вірменія набрала 3 очки, тоді як Україна залишається без залікових балів. Також у групі виступають збірні Литви та Чехії.

Для виходу до плейоф чемпіонату Європи "синьо-жовтим" необхідно посісти перше або друге місце у квартеті. Наступний матч збірна України проведе 25 січня проти Литви. Початок зустрічі — о 17:00 за київським часом.