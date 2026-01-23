Футзал

Скандал на Євро-2026 з футзалу.

Українська асоціація футболу направила до УЄФА звернення щодо образ з боку вірменського «гравця» на адресу збірної України з футзалу. Про це йдеться на офіційному сайті УАФ.

«УАФ направила звернення до Контрольного, Етичного та Дисциплінарного органу УЄФА у зв’язку з інцидентом, що стався після матчу групового етапу чемпіонату Європи з футзалу 2026 року між збірними Вірменії та України.

Одразу після фінального свистка один із гравців збірної Вірменії допустив публічне висловлювання образливого характеру на адресу України, що було зафіксовано на відео під час трансляції матчу.

УАФ вбачає в діях гравця національної збірної Вірменії неспортивну поведінку, що є порушенням Дисциплінарних правил УЄФА», — йдеться в заяві УАФ.

Нагадаємо, що в стартовому турі чемпіонату Європи-2026 з футзалу збірна України сенсаційно поступилася Вірменії (1:2).