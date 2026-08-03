Німеччина

Англійський форвард не планує повертатися до АПЛ, адже хоче й надалі боротися за трофеї в Мюнхені та зіграти на чемпіонаті світу 2030 року.

Форвард Баварії Гаррі Кейн найближчим часом має розпочати переговори з керівництвом клубу щодо нового контракту. Англійський нападник налаштований залишитися в Мюнхені ще на кілька сезонів і продовжити виступи за німецький гранд.

За інформацією Bavarian Football Works, Кейн не розглядає повернення до англійської Прем'єр-ліги заради рекорду Алана Ширера за кількістю забитих м'ячів. Пріоритетом для нападника є боротьба за титули разом із Баварією, де він почувається комфортно, а клуб повністю довіряє своєму лідеру.

Чинна угода 33-річного футболіста розрахована до літа 2027 року, однак сторони можуть продовжити співпрацю щонайменше до 2029-го. Очікується, що офіційні переговори стартують після повернення Кейна з відпустки, яке заплановане на 8 серпня.

Окрім клубних амбіцій, англієць має ще одну важливу мету — зберегти оптимальну форму та виступити у складі збірної Англії на чемпіонаті світу 2030 року.