Гендиректор Баварії висловився про призначення бельгійського фахівця новим керманичем клубу.
Ян-Крістіан Дрізен та Венсан Компані, ФК Баварія
29 травня 2024, 19:34
Напередодні мюнхенська Баварія офіційно оголосила про призначення Венсана Компані на посаду головного тренера першої команди, який підписав контракт до літа 2027 року.
Генеральний директор баварців Ян-Крістіан Дрізен поділився емоціями від вибору керівництва клубу саме на користь бельгійського фахівця.
"Усі ми в клубі маємо спільну думку, що Венсан Компані є правильним тренером для Баварія, і дуже сподіваємося на спільну роботу.
Макс Еберль і Крістоф Фройнд ніколи не опускали рук і ретельно працювали, щоб знайти тренера, який би привів Баварію до успіху та розвивав би клуб далі своїми новими ідеями. Венсан Компані уособлює саме ту згуртованість і командний дух, які нам потрібні", — цитує слова Дрізена офіційний сайт Баварії.
Нагадаємо, раніше щодо свого призначення новим головним тренером Баварії висловився й сам Венсан Компані.