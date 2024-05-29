Німеччина

Гендиректор Баварії висловився про призначення бельгійського фахівця новим керманичем клубу.

Напередодні мюнхенська Баварія офіційно оголосила про призначення Венсана Компані на посаду головного тренера першої команди, який підписав контракт до літа 2027 року.

Генеральний директор баварців Ян-Крістіан Дрізен поділився емоціями від вибору керівництва клубу саме на користь бельгійського фахівця.

"Усі ми в клубі маємо спільну думку, що Венсан Компані є правильним тренером для Баварія, і дуже сподіваємося на спільну роботу.

Макс Еберль і Крістоф Фройнд ніколи не опускали рук і ретельно працювали, щоб знайти тренера, який би привів Баварію до успіху та розвивав би клуб далі своїми новими ідеями. Венсан Компані уособлює саме ту згуртованість і командний дух, які нам потрібні", — цитує слова Дрізена офіційний сайт Баварії.

Нагадаємо, раніше щодо свого призначення новим головним тренером Баварії висловився й сам Венсан Компані.