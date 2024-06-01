Німеччина

Визначилися всі пари першого раунду турніру.

У ході жеребкування були визначені всі 32 пари першого раунду Кубка Німеччини-2024/25, передає офіційна сторінка турніру в Instagram.

В 1/32 фіналу Кубка Німеччини наступного сезону братимуть участь вісімнадцять клубів Бундесліги, стільки ж клубів 2. Бундесліги, найкращі чотири клуби 3. Ліги і ще двадцять чотири представники понад двадцяти регіональних асоціацій Німецького футбольного союзу (DFB).

Нагадаємо, володарем трофею в сезоні-2023/24 став леверкузенський Баєр під керівництвом Хабі Алонсо. У фіналі турніру "фармацевти" здолали Кайзерслаутерн. Таким чином, Баєр став п'ятим клубом, що виграв Бундеслігу та Кубок Німеччини в одному сезоні.