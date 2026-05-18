Німеччина

Команда з Франкфурта пролетіла повз єврокубки.

Перед початком заключного туру цього сезону німецької Бундесліги франкфуртський Айнтрахт не мав жодних перспектив опинитись у зоні єврокубків та міг розраховувати лише на восьму сходинку в турнірній таблиці та якомога менше відставання від останньої, сьомої, єврокубкової позиції.

У підсумку, на власному полі "орли" зіграли в бойову нічию проти Штутгарта (2:2), який фінішував четвертим.

І одразу ж після фінального свистка з’явилось повідомлення від керівництва клубу про припинення співпраці з головним тренером Альбертом Рієрою та його асистентами Пабло Ремоном Артетою та Лоренцо Дольчетті.

44-річного іспанця підписали на початку лютого цього року, після чого він провів 14 матчів та здобув лише чотири перемоги в Бундеслізі.

Спортивний директор клубу Маркус Креше залишив коментар стосовного цього рішення "орлів":

"Після інтенсивних обговорень ми разом прийшли до рішення припинити співпрацю з негайним ефектом.

Альберт Рієра очолив команду під час важкого етапу та з великою наполегливою працею та відданістю став на службу до Айнтрахта Франкфурт.

Альберт і його команда також дали нам цінні імпульси своєю ретельною роботою, за що ми хотіли б вам прямо подякувати.

При цьому, після відкритого і чесного аналізу спортивних розробок, ми прийшли до висновку, що хотіли б піти іншим шляхом на майбутній сезон.

Ми бажаємо Альберту Рієрі, а також Пабло Ремону Артеті та Лоренцо Дольчетті всього найкращого в їхньому приватному та професійному майбутньому", — ідеться в зверненні функціонера Айнтрахта Ф.