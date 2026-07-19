Німецький клуб прагне підписати вінгера РБ Зальцбург уже цього літа.
Дагім, gettyimages
19 липня 2026, 20:40
Гоффенгайм
звернувся до РБ Зальцбург
із пропозицією щодо трансферу вінгера Адама Дагіма
. Про це повідомив інсайдер Фабріціо Романо
.
За інформацією джерела, 19-річний футболіст є одним із головних трансферних пріоритетів німецького клубу на літнє трансферне вікно. Саме тому Гоффенгайм уже перейшов до конкретних дій, надіславши офіційний запит австрійській стороні.
Наразі сторони продовжують переговори щодо можливого переходу, а остаточне рішення залежатиме від позиції РБ Зальцбург
та умов запропонованої угоди. В минулому сезоні футболіст зіграв 38 поєдинків, забив 2 голи та віддав 4 гольові передачі. До цього німецька команда погодила
продаж Беренса.