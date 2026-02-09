Італія

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Італії, який відбувся 8 лютого 2026 року.

Туринський Ювентус у матчі 24 туру італійської Серії А зіграв унічию проти римського Лаціо на власному полі (2:2).

Команда Массіміліано Аллегрі переважала суперників за грою в першому таймі, проте це саме вона станом на початок другої половини гри пропустила два м’ячі й була вимушена шукати шляхи для порятунку.

Однак зрештою тиск "зебр" дозволив їм здобути бодай-якийсь результат — свій рятівний м’яч господарі таки забили на останній секундах.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Ювентус — Лаціо у рамках 24-го туру італійської Серії А-2025/26:

Ювентус — Лаціо 2:2

Голи: Педро, 45+2, Ісаксен, 47 — Маккенні, 59, Калулу, 90+6

Ювентус: Ді Грегоріо — Калулу, Бремер, Копмейнерс (Келлі, 77) — Камб’язо (Бога, 76), К. Тюрам, Локателлі (Опенда, 82), Кабаль (Жегрова, 46) — Маккенні (Міретті, 84), Їлдиз — Девід.

Лаціо: Проведель — Марушич, Хіла (Романьйолі, 78), Провстгор (Патрік, 83), Тавареш — Башич (Деле-Баширу, 46), Катальді, Тейлор — Ісаксен (Канчельєрі, 67), Мальдіні, Педро (Нослін, 64).

Попередження: Тейлор, Романьйолі