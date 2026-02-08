Італія

Прикра поразка "грифонів".

Головний тренер Дженоа Даніеле Де Россі висловився після поєдинку 24-го туру італійської Серії А з Наполі (2:3).

«Я не знаю що сказати. Ми – я говорю і за колег – не знаємо, що сказати. Крім гіркоти і те, що нам не вистачило хитрощів, ми більше нічого не розуміємо.

Футболу, в який ми грали, більше не існує. Я більше не знаю нічого, напевно, не знаю, в якому виді спорту працюю тренером.

Ці перекручені правила псують гру. Ми почали чіплятись за все поспіль. Я був прихильником ВАР, з ним мене під час перебування футболістом рідше грабували б. Але ми даємо йому надто велику владу, і це небезпечно.

Контакт у футболі буде завжди, і це сумно, тому що ми всі беремо у цьому участь і отримуватимемо пенальті», – сказав Де Россі.

Зазначимо, що за рахунку 2:2 на 90+5 хвилині матчу було призначено пенальті після перегляду ВАР, який реалізував нападник Наполі Расмус Гойлунн.