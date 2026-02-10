Сторони ведуть перемовини на тлі інтересу до гравця від багатьох клубів із Європи та МЛС.
Вестон Маккенні, Getty Images
10 лютого 2026, 12:23
Півзахисник Ювентуса Вестон Маккенні може продовжити виступати у складі "старої синьйори". Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.
За інформацією джерела, керівництво туринського клубу пропонує 27-річному американцеві новий контракт на три роки із підвищеною зарплатою у розмірі чотирьох мільйонів євро на сезон.
Також наголошується, що Ювентус хоче зберегти гравця у своєму складі, незважаючи на інтерес до гравця з боку клубів Серії А, Ла Ліги, Ліги 1, АПЛ, турецької Суперліги та МЛС.
Цього сезону Маккенні провів 33 матчі, в яких забив сім голів та віддав дві гольові передачі.
Раніше повідомлялося, що Манчестер Юнайтед придивляється до капітана Ювентуса.